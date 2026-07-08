Furlani | Grazie all' infortunio ho riscoperto la normalità ora non mi pongo limiti Sinner? Una fonte d' ispirazione

Mattia Furlani tornerà in gara venerdì alle 20.35 al meeting Herculis di Montecarlo. Dopo un infortunio, ha dichiarato di aver riscoperto la normalità e di non porsi più limiti. Ha anche parlato di Sinner, definendolo una fonte d’ispirazione. La manifestazione vedrà la presenza di numerosi atleti italiani, con pubblico sugli spalti.

Finalmente ci siamo. Mattia Furlani è pronto a tornare in pedana, venerdì alle 20.35, nello scintillante meeting Herculis di Montecarlo, con tanta Italia in pista e sugli spalti. Saranno trascorsi quarantotto giorni dall’infortunio al bicipite femorale destro patito nella tappa di Diamond League a Xiamen, finora il più lungo stop della carriera. Fermarsi è stata dura, soprattutto per la testa del ventunenne iridato del lungo in carica, per questo ammette di essersi ispirato nuovamente a Jannik Sinner, il migliore anche nei momenti difficili. Ora che il corpo è guarito (e lo spavento di uno stop addirittura peggiore fortunatamente sfumato), l’obiettivo è tornare a saltare almeno come a inizio stagione: l’8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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