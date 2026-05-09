Una lettera scritta dalla famiglia reale britannica è arrivata a una giovane mamma di Verona, attualmente affetta da un tumore. La principessa Kate Middleton ha scritto parole di incoraggiamento, definendo la forza della donna una fonte di ispirazione. La missiva ha suscitato emozione e ha fatto parlare di sé sui media italiani. La mamma ha condiviso pubblicamente il contenuto della lettera, che ha ricevuto inaspettatamente.

Una lettera piena di incoraggiamento, arrivata direttamente dalla principessa Kate Middleton, ha commosso una giovane mamma veneta che sta combattendo contro un tumore. Protagonista della storia è Claudia Zanir, 33 anni, residente a Zimella, nel Veronese, che da tempo scrive alla principessa del Galles e che, dopo la scoperta della malattia, ha deciso di raccontarle il proprio dolore e le proprie paure. La risposta di Kate Middleton non si è fatta attendere e oggi la vicenda sta facendo il giro del web dopo essere stata raccontata dal quotidiano “L’Arena”. La lettera di Kate Middleton a Claudia Zanir. “Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di ispirazione”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kate Middleton scrive a una giovane mamma di Verona malata di tumore: “La tua forza è fonte di ispirazione”

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