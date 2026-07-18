Spagna-Argentina chi vince il Mondiale? Il nostro pronostico

La finale del Mondiale si svolgerà a East Rutherford, nel New Jersey, tra due giovani talenti e una leggenda del calcio. La partita metterà di fronte Messi, simbolo di esperienza e carriera lunga, e Yamal, rappresentante di una nuova generazione. La sfida tra le due stelle chiuderà il torneo con un confronto tra due stili e due epoche del calcio. La partita si giocherà in una sola gara, senza andata e ritorno.

Si chiude il torneo con la finalissima in programma a East Rutheford, nel New Jersey, con la sfida tra Messi e Yamal: due generazioni a confronto È arrivato il grande giorno della finalissima Mondiale: 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna di baby Yamal e l'Argentina di super Messi, di fronte per la prima volta nella loro storia. Un evento destinato a divemtare leggenda, sotto tutti i punti di vista: e allora scopriamo pronostico e quote di Spagna-Argentina in programma domenica 19 luglio alle ore 21. È questa forse una delle più belle finali della storia di tutti i Mondiali,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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SPAGNA-ARGENTINA: chi vince il MONDIALE

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