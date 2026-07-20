Nel Lazio, il costo annuale della cattiva gestione dell'acqua supera i 1,5 miliardi di euro, secondo un rapporto della Cgia di Mestre. La perdita di risorse deriva principalmente da impianti obsoleti e allacci abusivi. L’indagine si riferisce ai dati raccolti tra gennaio e dicembre dell’anno precedente. Non sono stati forniti dettagli sul numero di impianti coinvolti o sulle modalità di calcolo dei costi.

Oltre 1 miliardo e mezzo costa ogni anno nel Lazio la pessima gestione dell’acqua. Lo rivela un’indagine della Cgia di Mestre. Da gennaio a dicembre nella regione la dispersione idrica ammonta a 479 milioni di metri cubi potabili, pari a 200 litri al giorno per abitante, sui 434 litri immessi nelle condutture (peggior dato tra le regioni): il 46,2% del totale se ne va prima di arrivare ai rubinetti. La media nazionale è al 42,4%. Tra le cause più ricorrenti si annoverano l’anzianità delle infrastrutture (per corrosione e rotture ricorrenti), ma anche errori nella misurazione dei contatori e gli allacci abusivi. Altro motivo di inefficienza sono i fontanili della campagna capitolina, quelli realizzati in muratura, utilizzati da agricoltori e allevatori nelle tenute e nei recinti per il bestiame. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Acqua sprecata, nel Lazio 1,5 miliardi di costi l’anno: impianti vecchi e allacci abusivi

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