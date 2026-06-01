Roma allacci abusivi ad acqua e luce | il blitz dei carabinieri

I carabinieri hanno scoperto allacci abusivi di acqua e luce, occupazioni illegali e rifiuti pericolosi sui terreni tra Prima Porta, Labaro, Settebagni e Casalotti. Durante il blitz, sono stati individuati vari episodi di furto di energia elettrica e abbandono di rifiuti pericolosi. Nessuna persona è stata fermata, ma sono state sequestrate apparecchiature e materiali illegali. L’attività è stata condotta senza incidenti.

Ladri di energia elettrica, occupazioni abusive e rifiuti pericolosi abbandonati nei terreni. Questo lo scenario che so si sono trovati davanti i carabinieri tra Prima Porta, Labaro, Settebagni e Casalotti. Un intervento, il loro, finalizzato al contrasto di degrado urbano e ambientale, seguendo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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