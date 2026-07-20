Nella tarda mattinata del 20 luglio 1944 Claus Von Stauffenberg, tenente colonnello dell’esercito nazista tedesco, si diresse al Wolfsschanze, che letteralmente vuol dire “nascondiglio del lupo”, un grande quartier generale di Adolf Hitler nascosto nella foresta prussiana dove oggi c’è la Polonia nordorientale. Il Wolfsschanze era strettamente sorvegliato e quella mattina era in programma una riunione di Hitler con l’alto comando dell’esercito, a cui Stauffenberg era invitato. Ci andò con una valigia che posò nella stanza da cui poi uscì, scusandosi. La valigia conteneva una bomba che, poco dopo, esplose.Si trattò di uno degli attentati più famosi della storia, conosciuto come il “Complotto di luglio” oppure con il nome che gli diedero gli attentatori, “Operazione Valchiria”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 luglio, fallisce un attentato a Hitler

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