Accadde oggi | 7 luglio Masaniello e la rivolta Partenopea

Da fremondoweb.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Masaniello, eroe napoletano di piazza Mercato, in realtà si chiamava Tommaso Aniello d’Amalfi. Nella metà del Seicento la situazione a Napoli lasciava un po’ a desiderare: pochissima la parte di popolazione che aveva un’occupazione stabile, la maggior parte viveva alla giornata, mentre le classi più alte e agiate vivevano di usura. Il pretesto per la rivolta popolare nacque da lontano, il giorno di Santo Stefano del 1646, quando il viceré don Rodrigo de Leon, Duca d’Arcos venne contestato mentre si recava alla Santa Messa dopo la notizia di nuove gabelle sulla frutta.Pochi giorni dopo vennero pubblicate le tariffe, tuttavia solo il 20 maggio... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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