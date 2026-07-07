Accadde oggi | 7 luglio Masaniello e la rivolta Partenopea
Masaniello, eroe napoletano di piazza Mercato, in realtà si chiamava Tommaso Aniello d’Amalfi. Nella metà del Seicento la situazione a Napoli lasciava un po’ a desiderare: pochissima la parte di popolazione che aveva un’occupazione stabile, la maggior parte viveva alla giornata, mentre le classi più alte e agiate vivevano di usura. Il pretesto per la rivolta popolare nacque da lontano, il giorno di Santo Stefano del 1646, quando il viceré don Rodrigo de Leon, Duca d’Arcos venne contestato mentre si recava alla Santa Messa dopo la notizia di nuove gabelle sulla frutta.Pochi giorni dopo vennero pubblicate le tariffe, tuttavia solo il 20 maggio... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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Accadde oggi: 4 luglio, la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’AmericaIl 4 luglio 1776, il Congresso continentale approvò la Dichiarazione di indipendenza, firmata da 56 delegati delle tredici colonie britanniche.
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, Martedì 6 Luglio 1971 Muore a New York Louis Armstrong, il più famoso musicista jazz del XX secolo Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+06+luglio&fyi=1&utm_source=twitter&u facebook
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100 anni fa, il 4 luglio 1926, la famiglia Cavalieri Ducati fonda a Bologna in Via Collegio di Spagna 7 la Ducati, un'azienda che produce radio sulle orme di Marconi. Distrutto il primo stabilimento nei bombardamenti del 1944, l’azienda avvia la produzione di m reddit
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