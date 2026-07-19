Accadde oggi | 19 luglio in via D’Amelio l’attentato a Paolo Borsellino

Da fremondoweb.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio 1992, a Palermo, si verificò l’attentato di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’attacco fu compiuto con un’auto bomba e rappresenta una delle stragi più sanguinose contro lo Stato, rivendicata dalla mafia. Borsellino era noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata e la sua collaborazione con il collega Giovanni Falcone.

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Paolo Borsellino, il giudice amico e collega di Giovanni Falcone, fu assassinato a Palermo insieme agli agenti della sua scorta il 19 luglio 1992, L’zione terroristica mafiosa è ricordata come la strage di via D’Amelio. Una carneficina, una delittuosa macchinazione che ha messo a tacere vite umane attraverso l’uso di ingenti quantitativi di tritolo stipato in una vecchia Fiat 126 parcheggiata sotto la casa della mamma del magistrato palermitano e fatta esplodere quando Paolo Borsellino andò a trovarla.Erano le 16:58, quando la strada nel cuore di Palermo si trasformò in un inferno: auto bruciate, fumo, fiamme, gente che urlava chiedendo aiuto e sangue ovunque. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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