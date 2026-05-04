Veneto 290 volontari puliscono le spiagge | 3 tonnellate di rifiuti

In Veneto, 290 volontari hanno partecipato a un'operazione di pulizia delle spiagge, raccogliendo complessivamente circa 3 tonnellate di rifiuti. Durante l’attività, sono stati trovati vari materiali tra la sabbia e il mare, tra cui plastica, vetro e altri oggetti di scarto. I dati raccolti sono stati condivisi con enti di ricerca europei per analizzare le tipologie di rifiuti e monitorare l’inquinamento marino.

? Cosa scoprirai Quali materiali hanno trovato i volontari tra la sabbia e il mare?. Come hanno usato i dati raccolti per aiutare la ricerca europea?. Perché le reti da mitilicoltura sono emerse insieme ai rifiuti comuni?. Chi ha finanziato concretamente questa massiccia operazione di pulizia regionale?.? In Breve 2-3 maggio 2026: 290 volontari operativi in nove aree tra Rovigo e Venezia.. Interventi coordinati da Plastic Free Onellis su Rosolina, Chioggia, Jesolo e Bibione.. Rifiuti catalogati tramite schede europee includono reti da mitilicoltura e mozziconi.. Progetto finanziato dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e Regione Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, 290 volontari puliscono le spiagge: 3 tonnellate di rifiuti Notizie correlate Leggi anche: Weekend del mare, raccolte oltre 3 tonnellate di rifiuti dalle spiagge venete Volontari puliscono il fondale del fiume Clitunno. Riemergono 150 kg di rifiuti, tra cui 18 di vetroTREVI Oltre 150 chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 18 chili di vetro e rifiuti ingombranti.