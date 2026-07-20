All’alba, una delle quattro unità cinofile italiane impegnate nel salvataggio delle tartarughe Caretta caretta lungo le coste svolge un’operazione sulla spiaggia. La squadra utilizza anche una mascherina, che indossa durante il rilevamento. La spiaggia è ancora vuota, con la sabbia liscia e le onde che disegnano il bagnasciuga, prima dell’arrivo dei primi bagnanti.

A ll’alba la spiaggia è perfetta: il vento ha lisciato la sabbia, le onde hanno ridisegnato il bagnasciuga e i primi passi dei bagnanti non hanno ancora confuso il terreno. Eppure, sotto la superficie apparentemente incorrotta, possono essere sepolte centinaia di uova di Caretta caretta, destinate – se tutto andrà bene – a trasformarsi in piccole tartarughe marine. Trovarle è quasi impossibile. Per la cagnolina Brum Brum, invece, è un gioco. di naso. Addestrata a riconoscere l’odore dei nidi sotto la sabbia, questa Springer spaniel speciale lavora sulla spiaggia di Ascea, nel Cilento, ed è diventata un’ icona del progetto europeo Life Turtlenest (coordinato da Legambiente). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - À una delle quattro "unità cinofile italiane" che aiutano a mettere in salvo i nidi di Caretta caretta, sempre più numerosi lungo le nostre coste. E la mascherina... le serve eccome

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CINOFILI: DIECI UNITA' DA VALANGA BREVETTATE SUL COL GALLINA | 27/03/2026

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