Calabria | mezzi cingolati sui lidi minacciano i nidi di Caretta caretta

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mezzi cingolati sono stati utilizzati sui lidi calabresi, danneggiando i nidi di Caretta caretta. La presenza di macchinari sulla spiaggia ha eliminato le tracce di alcuni nidi di tartaruga marina. L’uso di questi mezzi ha compromesso la possibilità di salvare le uova e le tartarughe future. Non sono stati ancora chiariti i motivi dell’intervento e le eventuali conseguenze a lungo termine per le specie animali coinvolte.

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? Domande chiave Come possono i mezzi cingolati cancellare le tracce di salvataggio?. Quali specie animali rischiano la scomparsa a causa della pulizia meccanizzata?. Perché la Calabria è diventata un territorio critico per la nidificazione?. Chi deve garantire il passaggio dalla manutenzione meccanica a quella manuale?.? In Breve La Calabria è seconda in Italia per numero di nidi dopo la Sicilia.. L'uso di mezzi meccanici minaccia anche la sopravvivenza dell'uccello Fratino.. Il WWF Vibo ValentiaVallata dello Stilaro chiede pulizie manuali ai gestori.. Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha inviato lettere ai comuni.. Mezzi cingolati minacciano i nidi di Caretta caretta sulle coste della Calabria: l’allarme del WWF. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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