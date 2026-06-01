Calabria | mezzi cingolati sui lidi minacciano i nidi di Caretta caretta

Notizia in breve

Mezzi cingolati sono stati utilizzati sui lidi calabresi, danneggiando i nidi di Caretta caretta. La presenza di macchinari sulla spiaggia ha eliminato le tracce di alcuni nidi di tartaruga marina. L’uso di questi mezzi ha compromesso la possibilità di salvare le uova e le tartarughe future. Non sono stati ancora chiariti i motivi dell’intervento e le eventuali conseguenze a lungo termine per le specie animali coinvolte.