Laigueglia | nuovi volontari per proteggere i nidi di Caretta caretta

A Laigueglia si cercano nuovi volontari per la tutela delle nidi di Caretta caretta. Sono stati organizzati corsi di formazione per chi desidera diventare custode della biodiversità e contribuire alla protezione delle tartarughe marine. Durante gli incontri, si insegna a riconoscere le tracce delle tartarughe e a distinguere i segni lasciati dai mezzi meccanici. Le iscrizioni sono aperte a chi vuole partecipare attivamente a questa attività di tutela ambientale.

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? Punti chiave Come si distinguono le tracce delle tartarughe dai segni dei mezzi meccanici?. Chi può partecipare ai corsi per diventare custode della biodiversità?. Perché la pulizia delle spiagge potrebbe compromettere la schiusa delle uova?. Come influirà il nuovo monitoraggio sulla gestione del turismo a Laigueglia?.? In Breve Corsi teorici 12 maggio e simulazioni pratiche 14 maggio presso Centro Civico Semur en Auxois.. Nascita di 303 piccoli esemplari registrata nelle ultime due stagioni nelle spiagge di Laigueglia.. Alessandro Chirivì coordina l'iniziativa per coinvolgere cittadini, operatori turistici e giovani residenti.. Formazione tecnica per distinguere tracce di pinne da segni di pneumatici o pulitori meccanici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laigueglia: nuovi volontari per proteggere i nidi di Caretta caretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Grossa carcassa di caretta caretta giace nel porto interno "Emozioni marine" a Maiori: domenica la liberazione di 4 tartarughe Caretta CarettaE' in programma domenica 28 marzo, alle ore 10:15, sulla spiaggia di Maiori, un momento davvero emozionante: saranno liberate, infatti, 4 tartarughe... Si parla di: A Laigueglia arrivano i custodi delle tartarughe marine: al via i corsi per Tarta-volontari; Tartarughe da aiutare, come riconoscere i nidi. Ecco i corsi per volontari.