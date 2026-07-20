A settembre, Cardi B sarà la protagonista principale del Create & Cultivate Festival, evento dedicato alle donne, che si terrà il 20 nel centro di Los Angeles. La rapper del Bronx parteciperà come headliner alla manifestazione, che si svolge sulla West Coast. La sua presenza è confermata per quella data, senza ulteriori dettagli sui programmi o altri partecipanti.

Cardi B approderà nella West Coast per un’ottima causa: la rapper del Bronx sarà infatti la headliner del Create & Cultivate Festival, in programma il 20 settembre nel centro di Los Angeles. La poliedrica artista chiuderà l’evento con una scoppiettante esibizione prevista per le 19:30 (ora della costa del Pacifico ). La manifestazione tutta al femminile celebra le donne nel mondo degli affari e Cardi -che già nella hit del 2018 I Like It, arrivata in vetta alla Billboard Hot 100, rappava dei suoi “accordi milionari”- ha dimostrato nel tempo di essere un’imprenditrice di successo. Negli ultimi anni, l’artista di WAP ha messo a segno... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A settembre, Cardi B sarà la headliner del Create & Cultivate Festival, una manifestazione dedicata alle donne

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