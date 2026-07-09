La manifestazione dedicata alla cultura del giardino si svolgerà il 19 e 20 settembre presso il parco Horti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia. Quest’anno celebra il quinto anniversario di Horti Aperti, il festival del verde in città, con un tema dedicato a “Arte e la maniera”. La due giorni prevede esposizioni e incontri focalizzati sull’influenza dell’arte nel mondo del giardino e del paesaggio.

F esteggia 5 anni Horti Aperti – Festival del verde in città e lo fa rinnovandosi. Da sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 presso il parco Horti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia si parlerà di “ Arte e la maniera. Il giardino intelligente, pensato con passione e coltivato con cura “, in modalità differenti. Quest’anno i palchi saranno infatti due, uno dedicato agli incontri culturali – da sempre cuore della manifestazione – e uno ai workshop pratici. Denver, ai Giardini Botanici si studia storia dell’acqua in Italia X Leggi anche › Benessere analogico: perché decluttering, digital detox e giardinaggio fanno stare meglio Horti Aperti: le novità del 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La manifestazione dedicata alla cultura del giardino torna sabato 19 e domenica 20 settembre a Pavia con grandi novità

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