PLAY Festival del Gioco | ritorna a Bologna dal 22 al 24 maggio la manifestazione dedicata al gioco analogico con tante novità ed anteprime

Dal 22 al 24 maggio si terrà a Bologna l’edizione 2026 di PLAY Festival del Gioco, evento dedicato ai giochi “analogici”. La manifestazione si svolgerà in quattro padiglioni della fiera locale, coprendo un’area complessiva di 43. Tra le proposte in esposizione ci saranno giochi da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici e per la famiglia. Sono previste numerose novità e anteprime per gli appassionati del settore.

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Dal 22 al 24 maggio arriva alla fiera di Bologna l’edizione 2026 di PLAY Festival del Gioco, il principale evento italiano dedicato ai giochi “analogici”, con quattro padiglioni dedicati al gioco da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici e per la famiglia, su un totale di 43.000mq. E nella sua 17a edizione l’evento diventa #LaPLAY, per celebrare l’ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia: tra gli ospiti c’è Tory Brown, attivista e game designer, autrice del pluripremiato “Votes for Women” che catapulta i giocatori al cuore del movimento per il suffragio femminile statunitense, coprendo gli eventi tra il 1848 ed il 1920, la cui traduzione italiana è attesa proprio per il 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - PLAY Festival del Gioco: ritorna a Bologna dal 22 al 24 maggio la manifestazione dedicata al gioco “analogico” con tante novità ed anteprime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Il gioco delle favole” di Enzo Mari arriva da Radici: mostra-gioco e tante attività creative al Piccolo museo della naturaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dopo l’allestimento... A Ravenna torna la “Festa del diritto al gioco”: le iniziative dal 10 al 28 maggio“Giocare è un diritto, non un optional” è il messaggio che accompagna anche quest’anno la tredicesima edizione della “Festa del diritto al gioco”,... Argomenti più discussi: PLAY Festival del Gioco: appuntamento a Bologna dal 22 al 24 maggio; CS - PLAY Festival del Gioco celebra gli 80 anni del voto alle donne: appuntamento a Bologna dal 22 al 24 maggio; PLAY Festival del Gioco celebra gli 80 anni del voto alle donne; Guida agli appuntamenti del weekend: a Carpi è tempo di giocare con Playtime. Una copertina che ho realizzato per Streben - Der Jager, disponibile al Play Festival del Gioco 2026 in Italia. Sarà un'avventura in modalità singola da giocare, ed è il primo standalone di questo gioco. Cosa dire, se non che sono sempre felice di tornare a dise reddit PLAY Festival del Gioco celebra gli 80 anni del voto alle donnePLAY – Festival del Gioco torna a BolognaFiere dal 22 al 24 maggio 2026 per la sua 17ª edizione, confermandosi come la più grande manifestazione italiana dedicata ai giochi da tavolo, di ruolo, di car ... playstationbit.com