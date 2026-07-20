A Saint-Tropez si dorme tra le fronde di una quercia secolare

Da vanityfair.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Saint-Tropez è stato allestito un alloggio di 15 metri quadrati, pensato come una piccola suite. La struttura utilizza legno naturale e presenta dettagli essenziali, con una camera compatta, un bagno moderno e una terrazza privata. La terrazza si affaccia sui vigneti e sulla campagna provenzale, creando un ambiente immerso nel verde. L’alloggio si trova tra le fronde di una quercia secolare.

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Quindici metri quadrati progettati con la cura di una suite: legno naturale, dettagli essenziali, una camera raccolta, un bagno contemporaneo e una terrazza privata che sembra galleggiare sopra i vigneti e la campagna provenzale. Nessun eccesso, nessuna ostentazione. Solo la sensazione, sempre più rara, di essere davvero lontani da tutto. La vera sorpresa è proprio questa. Nel luogo simbolo del glamour internazionale, dove il lusso è spesso sinonimo di visibilità, la Cabane des Écureuils sceglie la direzione opposta: l'intimità. Al mattino ci si sveglia con la luce che filtra tra le foglie. La sera il tramonto incendia i filari delle vigne mentre il vento muove lentamente la chioma della quercia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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