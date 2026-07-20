a saint tropez si dorme tra le fronde di una quercia secolare

Notizia in breve

A Saint-Tropez è stato allestito un alloggio di 15 metri quadrati, pensato come una piccola suite. La struttura utilizza legno naturale e presenta dettagli essenziali, con una camera compatta, un bagno moderno e una terrazza privata. La terrazza si affaccia sui vigneti e sulla campagna provenzale, creando un ambiente immerso nel verde. L’alloggio si trova tra le fronde di una quercia secolare.