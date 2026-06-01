Ralf Schumacher si è sposato le nozze a Saint Tropez con Etienne Bousquet- Cassagne due anni dopo il coming out

Ralf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne lo scorso 30 maggio a Saint Tropez. La cerimonia si è svolta in una location sulla spiaggia, con i festeggiamenti che sono proseguiti fino al tramonto. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in una località famosa per le sue atmosfere eleganti e rilassate. La notizia è stata resa pubblica poco dopo l'evento.

Ralf Schumacher ha sposato Étienne Bousquet-Cassagne. La cerimonia si è svolta lo scorso 30 maggio a Saint Tropez e i festeggiamenti sono continuati sulla spiaggia fino al tramonto. L'ex pilota, fratello di Michael Schumacher, aveva fatto coming out nell'agosto del 2024. In passato è stato sposato per oltre 13 anni con Cora Brinkmann. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ralf Schumacher si è sposato: nozze da fiction a Saint Tropez con il compagno Étienne

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