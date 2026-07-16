Havaianas le ciabattine che si ispirano alle lussuose vacanze a Saint-Tropez sono a metà prezzo

Notizia in breve

Le ciabatte Havaianas sono in vendita a metà prezzo. Le infradito, note per i colori vivaci e il design leggero, sono state ispirate alle vacanze a Saint-Tropez. La promozione riguarda modelli scelti, disponibili fino a esaurimento scorte. Le scarpe sono considerate pratiche e versatili, ideali per aggiungere un tocco di stile senza complicazioni. La riduzione di prezzo è stata annunciata dai rivenditori online e nei negozi fisici.