Havaianas le ciabattine che si ispirano alle lussuose vacanze a Saint-Tropez sono a metà prezzo
Le ciabatte Havaianas sono in vendita a metà prezzo. Le infradito, note per i colori vivaci e il design leggero, sono state ispirate alle vacanze a Saint-Tropez. La promozione riguarda modelli scelti, disponibili fino a esaurimento scorte. Le scarpe sono considerate pratiche e versatili, ideali per aggiungere un tocco di stile senza complicazioni. La riduzione di prezzo è stata annunciata dai rivenditori online e nei negozi fisici.
Inutile girarci intorno: quando pensi alle infradito colorate pensi solo alle Havaianas. Ciabatte leggerissime, ma super chic, perfette per donare un pizzico di glamour a qualsiasi look e senza sforzi. Perché oltre ad essere comodissime, queste ciabattine sono anche di tendenza. Il modello più cool resta quello ispirato alla Costa Azzurra. Le Havaianas Saint Tropez hanno la straordinaria capacità di unire la praticità delle classicissime infradito da spiaggia ad un design che è ricercato ed elegante. Offerta Havaianas Saint Tropez Havaianas Saint Tropez Blu Navy 36,00 EUR?48% 18,70 EUR Acquista su Amazon Raccontano la bellezza dell’estate, il fascino della Costa Azzurra e gli anni d’oro di Brigitte Bardot. 🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Le ciabattine Havaianas sono sempre una garanzia, per il mare e la città. E sono scontate del 50% fino a venerdì
Ralf Schumacher si è sposato, le nozze a Saint Tropez con Etienne Bousquet- Cassagne due anni dopo il coming outRalf Schumacher si è sposato con Étienne Bousquet-Cassagne lo scorso 30 maggio a Saint Tropez.
Havaianas, le ciabattine che si ispirano alle lussuose vacanze a Saint-Tropez sono a metà prezzoInutile girarci intorno: quando pensi alle infradito colorate pensi solo alle Havaianas. Ciabatte leggerissime, ma super chic, perfette per donare un pizzico di glamour a qualsiasi look e senza sforzi ... dilei.it
In città come a Saint-Tropez con le ciabatte più glamour dell’estate che ti svoltano ogni lookEsistono ciabatte che sono comode, ma al tempo stesso chic? Assolutamente sì! Si tratta delle Havanians Saint-Tropez che promettono di rendere glamour i tuoi look senza rinunciare alla comodità. Il ... dilei.it