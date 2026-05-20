Il 31 marzo 1943 a New York si tiene la prima dello spettacolo Oklahoma! al St. James Theatre. Si tratta di un musical scritto da Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, che rappresenta un punto di svolta nel teatro statunitense. Nel cast figura anche un attore noto per la sua interpretazione in un bio-pic diretto da Linklater, che ha ricevuto recensioni positive per la sua performance. La produzione teatrale e l’attore sono stati oggetto di copertura da parte dei media, che ne hanno seguito l’andamento e le reazioni del pubblico.

New York, 31 marzo 1943. Al St. James Theatre sta andando in scena la prima di Oklahoma!, il musical con cui Richard Rodgers e il suo nuovo collaboratore Oscar Hammerstein stanno per rivoluzionare il teatro americano. Qualcuno ha però deciso di lasciare la platea prima della fine e di percorrere pochi isolati a piedi, per fare la sua entrata per nulla trionfale al ristorante Sardi’s. Il protagonista di Blue Moon si siede al bancone e ordina da bere, sfruttando la sua confidenza col barista. Si chiama Lorenz Hart, Larry per gli amici e non solo, e per vent’anni è stato il partner creativo di Rodgers, con cui ha firmato alcune delle più grandi canzoni del periodo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Blue Moon: uno straordinario Ethan Hawke nell’amaro bio-pic di Linklater – Recensione

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BLUE MOON Trailer German Deutsch (2026) Ethan Hawke, Margaret Qualley

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