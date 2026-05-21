Mesoké Recensione | un viaggio poetico tra volo memoria e silenzio interiore

Mesoké è un gioco indipendente che si distingue per la sua attenzione a temi come il volo, la memoria e il silenzio interiore. Il titolo non si concentra su combattimenti, obiettivi o progressioni veloci, preferendo un approccio più riflessivo e poetico. La sua struttura si basa su un’esperienza che invita alla calma e alla contemplazione, offrendo un viaggio sensoriale e emotivo senza le dinamiche tipiche dei giochi più commerciali. È pensato per chi cerca un momento di introspezione attraverso il medium videoludico.

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