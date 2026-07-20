A Livorno dire “no” è più difficile rispetto ad altre città italiane. La città si colloca al quarto posto nel paese per tendenza a compiacere gli altri, secondo uno studio recente. Quando arriva un messaggio, la risposta viene data subito, per evitare di sembrare scortesi. Spesso si accetta una richiesta anche se si è stanchi, si evita di discutere per mantenere i rapporti e si avverte un senso di colpa ogni volta che si prova a rifiutare.

Livorno, 20 luglio 2026 – Il messaggio è appena arrivato e la risposta parte subito, per paura che il silenzio possa sembrare scortese. Poi c’è quella richiesta accettata nonostante la stanchezza, la discussione evitata per non guastare i rapporti e quel senso di colpa che compare ogni volta che si prova a dire “no”. Piccole situazioni quotidiane che possono essere il segnale di una difficoltà più profonda, ovvero l’incapacità di mettere dei confini e dare spazio anche alle proprie necessità. A Livorno questa tendenza sembrerebbe essere particolarmente diffusa. La città si colloca infatti al quarto posto in Italia nella classifica del people pleasing elaborata da Unobravo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - A Livorno dire ‘no’ è più difficile. E’ la città quarta in Italia per “people pleasing”

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