Pizza e bibita prezzi in aumento anche a Livorno | in città ora si spende in media 9,53 euro ma resta tra le più economiche d' Italia

A Livorno, il prezzo medio di una pizza accompagnata da una bibita è salito a 9,53 euro, segnando un incremento dell’8,9% rispetto all’anno precedente, quando si attestava a 8,75 euro. Nonostante l’aumento, la città si mantiene tra le più economiche d’Italia per questa combinazione di cibo e bevanda. La variazione dei prezzi si riflette sui consumi e sulla spesa dei clienti nei locali cittadini.

Il costo di un pranzo o di una cena con pizza e bibita a Livorno? 9,53 euro. Per un aumento dell'8,9% rispetto allo scorso anno, quando invece risultava essere 8,75 euro a pasto. Il dato emerge dall'analisi effettuata da Altroconsumo, aggiornato dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Mimit. Il.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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