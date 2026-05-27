GreenTheory a Livorno nuova palestra in via dei Carabinieri | è la quarta in città

GreenTheory aprirà una nuova palestra a Livorno, in via dei Carabinieri, negli spazi dell’ex Deutsche Bank. La struttura si estenderà su tre piani, coprendo circa 2.000 metri quadrati. Si tratta della quarta palestra del brand nella città. La data di apertura non è ancora stata comunicata.

GreenTheory si prepara ad aprire una nuova palestra nel centro di Livorno. La sede sarà in via dei Carabinieri, nei locali dell’ex Deutsche Bank, e si svilupperà su tre piani per circa 2mila metri quadrati. L’annuncio è arrivato direttamente dal ceo Alex Olivieri attraverso i propri canali social. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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