Liam Gallagher ha espresso un giudizio sull’ Halftime Show della finale dei Mondiali 2026 e no, non è positivo. Il frontman degli Oasis ha commentato lapidario sui social: «Sembra un brutto trip». Ha poi pubblicato un altro post, aggiungendo: «Meno male che indossavo i miei “calzini spirituali”, altrimenti l’intrattenimento dell’intervallo avrebbe potuto farmi perdere la testa». Il discusso Halftime Show della finale dei Mondiali. Lo spettacolo, durato undici minuti e mezzo, è stato la prima esibizione nell’intervallo mai realizzata durante una finale della Coppa del Mondo FIFA. Curata da Chris Martin, l’esibizione si è aperta con Madonna che ha cantato Music, per poi proseguire con le performance di BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy e altri ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - A Liam Gallagher l’Halftime Show della finale dei Mondiali non è affatto piaciuto: «Sembra un brutto trip»

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Did the World Cup Halftime Show Go Too Far

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