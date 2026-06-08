A Grottaglie si è conclusa la prima fase di “Pagine di Puglia”, la rassegna letteraria promossa dal Comune. L’ultimo evento ha presentato un racconto che parla di Taranto, della sua tradizione e del mare, focalizzandosi sulla cozza nera, simbolo della zona. La serata ha visto la partecipazione di autori e pubblico interessato alle storie che rappresentano il territorio pugliese.

Tarantini Time Quotidiano Si conclude con una storia che profuma di mare, tradizione e identità la prima parte di “Pagine di Puglia”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Grottaglie dedicata agli autori e alle opere che raccontano il territorio pugliese. L’appuntamento è in programma venerdì 12 giugno alle ore 18 al Castello Episcopio, dove sarà presentato “Rosario di mare”, racconto firmato dalla giornalista e scrittrice Luisa Campatelli e inserito nell’antologia Ricettario pugliese, pubblicata da Giulio Perrone Editore. Al centro della narrazione c’è Taranto, il suo mare e una delle produzioni simbolo della città: la cozza nera.... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, “Pagine di Puglia” chiude la prima parte della rassegna con un racconto dedicato a Taranto e alla cozza nera

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