Oggi a Palazzo Madama verrà incardinato il testo della riforma elettorale. Le preferenze restano un punto critico, ancora senza una soluzione definitiva. Alla Camera sono state bocciate nel primo voto, e potrebbe essere ripresentato al Senato, dove il voto non è segreto e ha influenzato la bocciatura. La questione delle preferenze continua a creare incertezza nel processo legislativo.

Verrà incardinato oggi a Palazzo Madama il testo della riforma elettorale. Mentre continua a tenere banco il tema delle preferenze, bocciato nel primo passaggio alla Camera e che potrebbe essere ripresentato al Senato (dove non è previsto voto segreto, decisivo nella bocciatura). La premier Giorgia Meloni è di fronte a un dilemma: ritentare il blitz o lasciare le cose così come stanno. Il primo scenario prevede un nuovo emendamento, magari corretto sul nodo della parità di genere. Con il voto palese, ragionano ai vertici del governo, Lega e Forza Italia avrebbero maggiori difficoltà a sfilarsi. Ma il ritorno del testo alla Camera aprirebbe un’altra trappola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - A destra le preferenze restano un rebus. L’incognita del terzo passaggio alla Camera

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