nuova legge elettorale al voto alla camera restano aperti i nodi su preferenze premier indicato e voto estero

Notizia in breve

La Camera ha avviato la discussione sulla nuova legge elettorale, ancora caratterizzata da punti di confronto tra i partiti. Il testo prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione che supera una certa soglia di voti. Restano aperti i nodi su come verranno gestite le preferenze, la nomina del premier e il voto estero. Le votazioni sono iniziate con un impianto che include queste novità, ma le questioni più delicate devono ancora essere risolte.