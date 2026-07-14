Nuova legge elettorale al voto alla Camera restano aperti i nodi su preferenze premier indicato e voto estero
La Camera ha avviato la discussione sulla nuova legge elettorale, ancora caratterizzata da punti di confronto tra i partiti. Il testo prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione che supera una certa soglia di voti. Restano aperti i nodi su come verranno gestite le preferenze, la nomina del premier e il voto estero. Le votazioni sono iniziate con un impianto che include queste novità, ma le questioni più delicate devono ancora essere risolte.
La nuova legge elettorale entra nell’Aula di Montecitorio con diversi punti ancora oggetto di confronto politico. Il testo su cui la Camera comincia a votare disegna un impianto proporzionale, ma prevede anche un premio di maggioranza per la coalizione che superi una determinata soglia di consensi. Attorno a questo schema restano però aperti dossier delicati: dalle preferenze all’obbligo di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio, fino alla revisione della circoscrizione estero. L’impianto base è quello di un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Alla Camera il premio vale 70 seggi, al Senato 35, con un tetto massimo rispettivamente di 220 eletti e 113. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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