La Camera ha iniziato l’esame della legge elettorale con una seduta affollata. Le opposizioni hanno chiesto il voto segreto, ma il governo si è opposto. La maggioranza di destra ha trovato un accordo sulle preferenze, mentre le questioni di costituzionalità sollevate dall’opposizione sono state bocciate. La discussione prosegue con il voto su altri aspetti della legge.

Aula della Camera gremita in occasione del primo voto sulla legge elettorale. L’assemblea ha infatti, appena, bocciato le questioni di costituzionalità presentate dalle opposizioni. “In Italia abbiamo tanti giovani e tante donne che lavorano sottopagati, molti cittadini che rinunciano alle cure mediche e imprese in grande difficoltà, ma la maggioranza impegna il Parlamento sulla legge elettorale. Dicono che serva per assicurare la governabilità, eppure proprio questo governo a settembre sarà il più longevo della storia repubblicana, quindi non serve una legge per assicurare la governabilità. La verità è che i partiti del centrodestra sanno che nel 2027 avranno meno seggi e che nei collegi uninominali perderebbero, quindi si inventano una legge per provare a conservare il potere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, l’esame alla Camera: accordo nella destra sulle preferenze. Le opposizioni chiedono il voto segreto, Meloni contraria

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Legge elettorale, corsa all'accordo FdI spinge sulle preferenze. centrodestra diviso

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