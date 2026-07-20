Firenze, 20 luglio 2026 – Ce la farà uno su ottantuno. È questa la proporzione della sfida che attende i quasi duemila candidati arrivati a Firenze per tentare l’ingresso nella pubblica amministrazione. Sono iniziate questa mattina e proseguiranno anche domani le prove del concorso per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nei servizi educativi, scolastici e di refezione del Comune. Una maratona concorsuale che vede in palio 24 posti in totale, a fronte di ben 1.939 domande presentate: numeri che testimoniano quanto sia sempre ambito il posto fisso. I numeri della selezione. Il bando prevede l'inserimento di 16 funzionari insegnanti per la scuola dell'infanzia, 4 funzionari educatori per gli asili nido e 4 operatori esperti cucinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A caccia di un lavoro fisso: concorso per l’infanzia comunale, quasi duemila candidati per 24 posti

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