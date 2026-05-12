Polizia Locale al via il concorso a Imola | 70 candidati superano le prime prove per 7 posti
È iniziato il concorso pubblico per l’assunzione di sette agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato nel Nuovo Circondario Imolese. Tra i partecipanti, 70 candidati hanno superato le prime prove del concorso. La selezione riguarda posizioni che mirano a rafforzare l’organico della polizia locale nella zona. Le prove successive saranno comunicato dall’ente organizzatore nelle prossime settimane.
Entra nel vivo il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di sette nuovi agenti di Polizia Locale destinati a rafforzare l’organico del Nuovo Circondario Imolese. Questa mattina, allo stadio Romeo Galli di Imola, si sono svolte le prove di efficienza fisica, primo passaggio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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