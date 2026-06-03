In Toscana, circa 119.000 posti di lavoro non hanno candidati disponibili. Le imprese faticano a trovare persone per molte di queste posizioni, con circa un terzo dei posti vacanti a rischio di rimanere scoperti. La situazione riguarda diversi settori e coinvolge numerose aziende che non riescono a coprire le esigenze di personale. La carenza di candidati si riscontra in molte aree, rendendo difficile il reclutamento di nuovo personale.

Firenze, 3 giugno 2026 – Le aziende cercano personale, ma per migliaia di posizioni non riescono neppure a trovare candidati da convocare. È uno dei principali paradossi del mercato del lavoro fotografato dalla Cgia di Mestre. Nel 2025 in Toscana il 32,2% delle assunzioni programmate dalle imprese risulta di difficile reperimento per assenza di candidati. In numeri assoluti significa che su 369.380 ingressi previsti, ben 118.921 rischiano di rimanere scoperti. Toscana sopra la media italiana. Secondo l'elaborazione della Cgia su dati Unioncamere-ministero del Lavoro, la Toscana si colloca all 'ottavo posto tra le regioni italiane per difficoltà di reperimento del personale dovuta alla mancanza di candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Toscana quasi 119mila posti senza candidati. Un’assunzione su tre è a rischio

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