Cori contro le forze dell’ordine durante Fondi-I Briganti | sei tifosi denunciati

Durante la partita tra le squadre locali e i Briganti, sono stati registrati cori di protesta rivolti alle forze dell'ordine. La Polizia di Stato di Fondi ha identificato e denunciato in libertà sei tifosi coinvolti nel comportamento. Le autorità hanno riferito di aver preso provvedimenti nei confronti di persone ritenute responsabili di aver partecipato alle intemperanze. Nessun altro dettaglio sulle singole persone o sulle eventuali conseguenze è stato reso noto.

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