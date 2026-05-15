Cori contro le forze dell’ordine durante Fondi-I Briganti | sei tifosi denunciati
Durante la partita tra le squadre locali e i Briganti, sono stati registrati cori di protesta rivolti alle forze dell'ordine. La Polizia di Stato di Fondi ha identificato e denunciato in libertà sei tifosi coinvolti nel comportamento. Le autorità hanno riferito di aver preso provvedimenti nei confronti di persone ritenute responsabili di aver partecipato alle intemperanze. Nessun altro dettaglio sulle singole persone o sulle eventuali conseguenze è stato reso noto.
Fondi, 15 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Fondi ha denunciato in stato di libertà sei persone, tra cui alcuni giovani residenti nel territorio fondano, in relazione ai fatti verificatisi lo scorso 26 aprile in occasione dell’incontro di calcio “ ASD Fondi Calcio – I Briganti ”, disputato presso lo stadio comunale “Domenico Purificato”. L’attività investigativa, coordinata dal Commissariato di Fondi, è scaturita dagli episodi avvenuti al termine dell’incontro sportivo, disputato a porte chiuse in forza di apposita ordinanza sindacale emanata per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Secondo quanto ricostruito dagli operatori della. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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