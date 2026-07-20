Il 14 maggio, una schedina da 2 euro giocata in una tabaccheria di Bari ha portato a una vincita di 596.000 euro al Superenalotto. La schedina è stata convalidata nel quartiere Libertà. Fino ad ora, nessuno ha ancora ritirato la somma. La somma rimane in attesa di essere riscossa.

Lo scorso 14 maggio, nel quartiere Libertà di Bari, sono stati vinti 596mila euro al Superenalotto. La maxi vincita è stata fatta con una puntata di soli 2 euro nella tabaccheria Iannone, in via Tommaso Fiore. Al momento, però, nessuno si è ancora fatto avanti per riscuotere la somma, frutto di un 5+1, il solo realizzato in Italia quel giorno. Superenalotto, vinti a Bari 596mila euro: nessuno ha ancora ritirato la somma Il comunicato di Superenalotto Il commento del tabaccaio: "Un peccato perdere una somma del genere" Cosa succede se nessuno ritira l'importo Superenalotto, vinti a Bari 596mila euro: nessuno ha ancora ritirato la somma Tra meno di un mese, se la vincita non verrà incassata, non potrà più essere ritirata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - A Bari vinti 596 mila euro al Superenalotto con una schedina da 2 euro, nessuno li riscuote: che fine faranno

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Chi ha dimenticato di riscuotere 596 mila euro al SuperEnalotto?Un vincitore del SuperEnalotto di Bari, il 14 maggio, non ha ancora ritirato una somma di oltre 596 mila euro.

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