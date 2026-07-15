A Genova si terrà la presentazione di un numero speciale dedicato ai 25 anni dal G8, il vertice internazionale caratterizzato da scontri e abusi delle forze dell’ordine, tra cui le vicende di Bolzaneto e della Scuola Diaz. L’evento è incluso tra gli appuntamenti organizzati per ricordare quell’episodio. La pubblicazione si concentrerà sulle conseguenze e sui ricordi legati a quella giornata. La presentazione si svolgerà in città e coinvolgerà diverse realtà locali.

C’è anche Millennium fra gli appuntamenti in programma a Genova per i 25 anni dal G8, il vertice internazionale che fu segnato da scontri di piazza e abusi delle forze dell’ordine, con le pagine nere di Bolzaneto e della Scuola Diaz. Oggi, martedì 15 luglio, Mario Portanova presenta il numero del mensile diretto da Peter Gomez dedicato al G8 del 2001, con la ricostruzione completa delle giornate di Genova e un bilancio che 25 anni dopo, contrappone le promesse del neoliberismo e le ragioni di quella protesta. L’incontro, condotto da Pietro Barabino, collaboratore di ilfattoquotidiano.it, è in programma alle 18,15 ai Giardini Luzzatti di piazza Rostagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Ilfattoquotidiano.it - Millennium, a Genova la presentazione del numero sui 25 anni dal G8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

G8 25 anni dopo: la battaglia di Genova, i vincitori e i vinti della globalizzazione. Millennium in libreria e onlineVenticinque anni fa, a Genova, si verificò una violenta guerriglia urbana durante il vertice del G8.

G8 di Genova, 25 anni dopo tutti “no global”. Su Millennium la cronaca di quei giorni e le promesse mancate dei “grandi”A 25 anni dal G8 di Genova, si ricordano i momenti più drammatici dei giorni di protesta.