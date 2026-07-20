Un uomo di 80 anni di Udine è stato aiutato dai Carabinieri dopo essere stato truffato da falsi operatori Nexi. La vittima ha viaggiato fino a Roma, convinta di dover salvare i propri risparmi. L'anziano si è trovato in stato di panico a causa dell'inganno, che prevedeva un presunto intervento per proteggere i suoi soldi.

Un anziano di 80 anni è stato soccorso dai Carabinieri dopo essere stato vittima di una truffa che lo ha portato a viaggiare da Udine fino a Roma in preda al panico. L’uomo, pensionato e senza parenti, è stato ingannato da un falso operatore che lo ha convinto a consegnare tutti i suoi beni a dei malviventi. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di assistere la vittima fino al suo ritorno a casa. L’intervento a Roma Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio il 14 luglio, quando l’anziano, residente nella provincia di Udine, ha ricevuto un SMS apparentemente inviato dall’operatore “Nexi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 80enne di Udine costretto a raggiungere Roma da finti operatori Nexi per salvare i suoi risparmi, l'intervento

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