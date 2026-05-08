Casalinga raggirata da finti operatori delle Poste e carabinieri | spariti 4.500 euro

Una donna di sessant’anni di Montallegro ha denunciato di aver subito un raggiro da parte di falsi operatori delle Poste e carabinieri. Secondo quanto riferito, sono stati sottratti dal suo conto corrente 4.500 euro. La vittima ha raccontato di aver ricevuto chiamate e visite di persone che si sono spacciate per funzionari delle poste e forze dell’ordine, riuscendo a farle perdere una somma considerevole di denaro.

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Quattromila e cinquecento euro spariti dal conto corrente di una casalinga sessantenne di Montallegro. La vittima di una truffa orchestrata da almeno due persone che si sono spacciate per un operatore delle Poste e un maresciallo dei carabinieri. Un raggiro studiato nei minimi dettagli che ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Finti carabinieri di nuovo in azione: 77enne raggirata per 12mila euroHanno convinto l'anziana a consegnare loro gioielli e contanti con la scusa di doverli controllare a seguito di una rapina La telefonata arriva... Leggi anche: Diecimila euro in preziosi spariti: è ancora truffa dei finti carabinieri a pochi passi da piazza Goldoni Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Casalinga raggirata da finti operatori delle Poste e carabinieri: spariti 4.500 euro; Finti operatore delle Poste e maresciallo rubano 4.500 euro dal conto di una donna.