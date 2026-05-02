Dalla lite in via Napoleona alle aggressioni | tre giovani in ospedale tra Como e provincia un uomo soccorso per abuso di alcol
Tra la sera del 1° maggio e le prime ore del mattino successivo, sono stati effettuati quattro interventi tra Como e la sua provincia. Le operazioni hanno riguardato una lite avvenuta in via Napoleona, tre giovani sono finiti in ospedale a causa di aggressioni e un uomo è stato soccorso per abuso di alcol. Le situazioni si sono svolte nel corso della notte, coinvolgendo diverse persone e scenari di violenza.
Quattro interventi tra violenze, liti e abuso di alcol tra la serata del 1° maggio e l’alba tra Como e provincia. Quattro anche le persone finite in ospedale. Riportiamo i principali episodi come da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).Il primo episodio si è verificato alle 22:04 del 1°.🔗 Leggi su Quicomo.it
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