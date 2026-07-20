Il 20 luglio 2019 moriva a 85 anni l’attrice fiorentina Ilaria Occhini, nota per il suo lavoro nel teatro, cinema e televisione. Nata a Firenze, aveva collaborato con registi di rilievo, tra cui Visconti, Ronconi e Patroni Griffi. La data segna il settimo anniversario della sua scomparsa.

Firenze, 20 luglio 2026 – Esattamente sette anni fa, il 20 luglio del 2019, moriva a 85 anni Ilaria Occhini, attrice di teatro cinema e tv. Nata a Firenze, aveva recitato con i più grandi registi, da Visconti a Ronconi a Patroni Griffi. Creatura esile e romantica di straordinaria intensità, figlia dello scrittore Barna Occhini, moglie di Raffaele La Capria, vinse il David di Donatello con Mine Vaganti di Ozpetek nel 2008. Tra i tanti premi anche il nastro d'argento per Benvenuti in casa Gori del 1992. " La mia bellezza è come se fosse una cosa, una borsetta, un foulard che porto con me, non ne parlo con nessun vanto", scriveva Ilaria,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - 20 luglio, sette anni senza Ilaria Occhini. La diva fiorentina regina del teatro e del cinema

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