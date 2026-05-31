Zeudi Araya le cause della morte dell’attrice Diva del cinema degli Anni ’70
Sono state diffuse le cause della morte dell’attrice nota come diva del cinema degli anni Settanta. La conferma arriva da fonti ufficiali, che indicano complicazioni legate a una malattia cronica come motivo del decesso. La notizia ha suscitato emozione tra i fan e i colleghi, che ricordano l’attrice per i ruoli iconici interpretati in quegli anni. La notizia si aggiunge a un quadro di informazioni ufficiali sulla sua scomparsa.
Ci sono volti iconici, che, una volta evocati, hanno la capacità di riportare indietro nel tempo, ricordandoci momenti a loro modo degni di essere amati. Anche questo era Zeudi Araya, morta a 75 anni. Ad annunciarlo il figlio Michelangelo Spano: “Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia”. Fu la sua figura e l’immaginario che le si cucì addosso a ridefinire i confini del cinema italiano. Zeudi è stata una delle presenze sexy in Malizia e Grazie, zia, di Laura Antonelli e Lisa Gastoni, di Metti, una sera a cena con Florinda Bolkan. Fu il momento rivoluzione sessuale dopo il ‘68: la stagione dell’ erotismo all’italiana, il porno soft dei film della Penisola. 🔗 Leggi su Dilei.it
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