Sono state diffuse le cause della morte dell’attrice nota come diva del cinema degli anni Settanta. La conferma arriva da fonti ufficiali, che indicano complicazioni legate a una malattia cronica come motivo del decesso. La notizia ha suscitato emozione tra i fan e i colleghi, che ricordano l’attrice per i ruoli iconici interpretati in quegli anni. La notizia si aggiunge a un quadro di informazioni ufficiali sulla sua scomparsa.

Ci sono volti iconici, che, una volta evocati, hanno la capacità di riportare indietro nel tempo, ricordandoci momenti a loro modo degni di essere amati. Anche questo era Zeudi Araya, morta a 75 anni. Ad annunciarlo il figlio Michelangelo Spano: “Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia”. Fu la sua figura e l’immaginario che le si cucì addosso a ridefinire i confini del cinema italiano. Zeudi è stata una delle presenze sexy in Malizia e Grazie, zia, di Laura Antonelli e Lisa Gastoni, di Metti, una sera a cena con Florinda Bolkan. Fu il momento rivoluzione sessuale dopo il ‘68: la stagione dell’ erotismo all’italiana, il porno soft dei film della Penisola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zeudi Araya, le cause della morte dell’attrice Diva del cinema degli Anni ’70

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abiy And Isiyas On Debate 3@gDrar

Notizie e thread social correlati

Zeudi Araya: addio all’attrice e produttrice simbolo del cinema italiano degli anni ‘70È stato il figlio a comunicare la scomparsa dell’attrice e produttrice, figura di spicco del cinema italiano degli anni ‘70.

Leggi anche: Morta a 75 anni Zeudi Araya: fu un’icona del cinema erotico degli anni ’70

Temi più discussi: È morta Zeudi Araya, l'attrice aveva 75 anni: il figlio svela la causa della morte; Zeudi Araya, le cause della morte dell’attrice Diva del cinema degli Anni ’70; Addio a Zeudi Araya, attrice e produttrice, aveva 75 anni; Morta Zeudi Araya, attrice e produttrice, dopo una lunga malattia.

Zeudi Araya, le cause della morte dell’attrice Diva del cinema degli Anni ’70Zeudi è stata una delle presenze sexy in Malizia e Grazie, zia, di Laura Antonelli e Lisa Gastoni, di Metti, una sera a cena con Florinda Bolkan. Fu il momento rivoluzione sessuale dopo il ‘68: la ... dilei.it

È morta Zeudi Araya, l'attrice aveva 75 anni: il figlio svela la causa della morteL'attrice Zeudi Araya è morta il 24 maggio e a svelare l'accaduto è stato il figlio Michelangelo: ecco cosa è successo ... libero.it