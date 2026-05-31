Zeudi Araya addio alla diva del cinema sensuale anni ' 70

Zeudi Araya, nota come diva del cinema sensuale degli anni ’70, è morta all’età di 75 anni. Originaria dell’Eritrea, aveva iniziato la carriera come Miss e successivamente era diventata attrice di commedie sexy italiane. Oltre a recitare, si era dedicata anche alla produzione cinematografica e televisiva. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

La sua figura elegante e sensuale era perfetta per incarnare la libertà di espressione, di sentimenti e sessuale. Fu il regista Luigi Scattini a notarla e a scritturarla per interpretare il ruolo principale nel suo film La ragazza dalla pelle di luna, che riscosse un buon successo di pubblico. Nella pellicola Zeudi Araya interpreta il ruolo di una ragazza dei Tropici che prima rischia di mandare a rotoli il matrimonio di una coppia borghese, con il suo erotismo prorompente, poi ne favorisce il riappacificarsi. A questo film seguirono Malizia e Grazie, zia, di Laura Antonelli e Lisa Gastoni, e Metti una sera a cena con Florinda Bolkan. Dopo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Addio a Zeudi Araya: muore a 75 anni la diva del cinema italiano

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Addio a Zeudi Araya (1951-2026), una delle donne più belle della storia del cinema italiano. Ex Miss Etiopia, icona di sensualità e grazia eritrea negli anni ’70, ha incantato con film come La ragazza dalla pelle di luna e Il corpo. Attrice, modella, cantante e poi x.com

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