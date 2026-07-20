20 07 – Caso Roggero Meloni | Pena sproporzionata – Giornalista 53enne morto carbonizzato a Eboli – In Belgio trionfo di Kimi Antonelli

Un giornalista di 53 anni è deceduto carbonizzato in un incendio a Eboli, mentre in Belgio Kimi Antonelli ha vinto una gara. La premier ha commentato la pena prevista in relazione a un caso giudiziario, definendola sproporzionata e chiedendo di considerare stress e paura. La Lega ha presentato una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Il leader della coalizione è tornato nel carcere di Bollate.

Caso Roggero, Meloni: “Pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura”. Proposta di legge della Lega estende i limiti della legittima difesa. Salvini torna in carcere a Bollate. Giornalista 53enne morto carbonizzato a Eboli, ipotesi omicidio. Formula 1, in Belgio trionfo di Kimi Antonelli davanti a Leclerc e Verstappen. Sesta vittoria in carriera per il pilota bolognese, che eguaglia Riccardo Patrese. Questo articolo 2007 – Caso Roggero, Meloni: “Pena sproporzionata” – Giornalista 53enne morto carbonizzato a Eboli – In Belgio trionfo di Kimi Antonelli proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Roggero, Meloni: «Pena sproporzionata, valutare stress e paura»

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