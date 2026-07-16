Supplenze GPS 150 preferenze docenti | posto orario COE e COI a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Venerdì 17 luglio alle 15 | 00

Venerdì 17 luglio alle 15:00 si svolgerà un question time con un rappresentante sindacale sulla procedura per le supplenze GPS. Dal 16 luglio gli insegnanti inseriti in GaE e GPS 202628 possono presentare domanda per le 150 preferenze, includendo posti orario, COE e COI. La richiesta riguarda supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027.

Al via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. Ci sarà tempo fino al 29 luglio per inoltrare la domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze GPS 150 preferenze docenti: posto orario, COE e COI, a cosa fare attenzione

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