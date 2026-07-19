Nella spiaggia di velluto, le auto spesso superano i limiti di velocità nella Zona 30. Nonostante le segnalazioni e le richieste di installare autovelox, le autorità hanno confermato che non è possibile posizionarli in queste aree. Con l’arrivo dell’estate, la situazione di infrazioni si è accentuata, rendendo difficile il rispetto delle regole di velocità nella zona.

Nella spiaggia di velluto si fatica a rispettare i limiti di velocità nella Zona 30 e con l’arrivo dell’estate la situazione non è più di tanto migliorata. Sembravano essere le strade collinari il cuore del problema in questo primo scorcio di luglio: motociclisti troppo audaci, automobilisti spericolati in zone solo apparentemente poco frequentate. Strada del Cavallo, Mandriola, così come le strade nei pressi di Scapezzano ospitano quotidianamente tantissime persone disposte a sfidare il caldo pur di farsi una passeggiata in campagna. Qualche imprudente ci sarà, ma alla polizia locale si presentano altre urgenze. "Al momento non stanno arrivando segnalazioni da zone collinari – spiega il comandante della polizia locale di Senigallia Barbara Assanti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zone 30 e limiti ignorati: "Ma non possiamo mettere autovelox in queste aree"

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