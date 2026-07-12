Il 2 maggio 1991, in una traversa di via Indipendenza a Bologna, si verifica uno degli attacchi più violenti della banda della Uno Bianca. Durante l’episodio, vengono registrate telefonate inquietanti e vengono ignorati alcuni identikit forniti dalle autorità. La banda, attiva dal 1987 al 1994, ha causato 23 morti e più di 100 feriti nel corso di diversi episodi nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Bologna, 12 luglio 2026 – Il 2 maggio 1991, in una traversa di via Indipendenza, si consuma uno dei delitti più spietati della banda della Uno Bianca, che dal 1987 al 1994 semina il terrore tra Emilia-Romagna e Marche lasciando dietro di sé 23 morti e oltre 100 feriti. Una storia tutt’altro che chiusa, e che oggi continua a interrogare gli inquirenti - e a far soffrire i familiari delle vittime - mentre è in corso la nuova inchiesta affidata ai pm Lucia Russo e Andrea De Feis e nata dall’esposto degli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser che rappresentano l’associazione dei parenti delle vittime. Infinite, ancora, le zone d’ombra dietro quelle azioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, l’armeria. Telefonate inquietanti e identikit ignorati: tutte le zone d’ombra

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