Zhegrova ancora troppo timido e poco ispirato | le statistiche della sua amichevole contro il Basilea

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un’amichevole contro il Basilea, Zhegrova ha giocato la prima metà senza incidere particolarmente. Ha mostrato timidezza e poche iniziative negli uno contro uno, risultando poco ispirato. Le statistiche relative alla sua prestazione evidenziano un intervento limitato e una presenza poco significativa nel match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Zhegrova disputa la prima frazione di gioco in amichevole contro il Basilea mostrando timidezza e poche fiammate negli uno contro uno. Nella sfida amichevole che la Juve ha giocato ieri contro il Basilea,  Edon Zhegrova è partito titolare e ha giocato tutto il primo tempo prima di lasciare il posto dall’intervallo al giovanissimo Oboavwoduo. Nei primi  45 minuti disputati, l’ala ha provato a dare dinamismo alla manovra offensiva, collezionando  1 tiro finito a lato dello specchio della porta e faticando a trovare il guizzo vincente per superare la retroguardia avversaria, complice una condizione fisica comprensibilmente ancora da perfezionare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zhegrova ancora troppo timido e poco ispirato le statistiche della sua amichevole contro il basilea
© Juventusnews24.com - Zhegrova ancora troppo timido e poco ispirato: le statistiche della sua amichevole contro il Basilea
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Openda generoso e volenteroso contro il Basilea: numeri e statistiche della sua partitaDurante il match in Svizzera contro il Basilea, l’attaccante ha mostrato un atteggiamento generoso e determinato, contribuendo con numeri e...

Infortunio Ekhator, dura solo 29 minuti l’amichevole contro il Basilea. Come sta il giocatore della JuveDurante l’amichevole contro il Basilea, il giocatore della Juventus è stato costretto a uscire dopo appena 29 minuti di gioco a causa di un...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web