Durante un’amichevole contro il Basilea, Zhegrova ha giocato la prima metà senza incidere particolarmente. Ha mostrato timidezza e poche iniziative negli uno contro uno, risultando poco ispirato. Le statistiche relative alla sua prestazione evidenziano un intervento limitato e una presenza poco significativa nel match.

di Luca Fioretti Zhegrova disputa la prima frazione di gioco in amichevole contro il Basilea mostrando timidezza e poche fiammate negli uno contro uno. Nella sfida amichevole che la Juve ha giocato ieri contro il Basilea, Edon Zhegrova è partito titolare e ha giocato tutto il primo tempo prima di lasciare il posto dall’intervallo al giovanissimo Oboavwoduo. Nei primi 45 minuti disputati, l’ala ha provato a dare dinamismo alla manovra offensiva, collezionando 1 tiro finito a lato dello specchio della porta e faticando a trovare il guizzo vincente per superare la retroguardia avversaria, complice una condizione fisica comprensibilmente ancora da perfezionare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova ancora troppo timido e poco ispirato: le statistiche della sua amichevole contro il Basilea

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