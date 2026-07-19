Openda generoso e volenteroso contro il Basilea | numeri e statistiche della sua partita

Notizia in breve

Durante il match in Svizzera contro il Basilea, l’attaccante ha mostrato un atteggiamento generoso e determinato, contribuendo con numeri e statistiche alla partita. La sua presenza in campo si è fatta notare per impegno e volontà, anche se la sua permanenza in squadra appare complicata. Il primo test precampionato ha fornito dati utili sullo stato di forma dei giocatori, evidenziando le caratteristiche dell’attaccante nel contesto della preparazione.