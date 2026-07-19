Openda generoso e volenteroso contro il Basilea | numeri e statistiche della sua partita
Durante il match in Svizzera contro il Basilea, l’attaccante ha mostrato un atteggiamento generoso e determinato, contribuendo con numeri e statistiche alla partita. La sua presenza in campo si è fatta notare per impegno e volontà, anche se la sua permanenza in squadra appare complicata. Il primo test precampionato ha fornito dati utili sullo stato di forma dei giocatori, evidenziando le caratteristiche dell’attaccante nel contesto della preparazione.
di Luca Fioretti Openda offre spunti interessanti nel test in Svizzera contro il Basilea sebbene la sua permanenza a Torino resta molto difficile. Il primo test precampionato contro il Basilea ha offerto spunti di riflessione significativi sullo stato di forma dei singoli elementi a disposizione. Nel corso del match a reti bianche, Loïs Openda è stato chiamato in causa anzitempo, subentrato al 29? al posto dell’infortunato Jeff Ekhator. Il centravanti belga ha disputato un totale di 61 minuti, cercando di dare profondità e sostanza alla manovra offensiva. Durante la sua permanenza sul terreno di gioco, il calciatore ha collezionato 3 tiri totali di cui 1 in porta e 2 bloccati dai difensori avversari, dimostrando una buona reattività ma palesando ancora qualche difficoltà nel trovare la via della rete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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