Durante l’amichevole contro il Basilea, il giocatore della Juventus è stato costretto a uscire dopo appena 29 minuti di gioco a causa di un infortunio. Non sono state fornite informazioni dettagliate sulle sue condizioni, ma si sa che ha abbandonato il campo in modo immediato. La squadra non ha comunicato ancora aggiornamenti ufficiali sulla natura dell’infortunio o sui tempi di recupero.

di Francesco Spagnolo Brutte notizie in casa Juventus. Ekhator ha dovuto lasciare il campo contro il Basilea per un infortunio. Ecco le sue condizioni. Il precampionato regala spesso le prime indicazioni tattiche della stagione, ma porta con sé anche le prime pesanti tegole per gli allenatori. Durante la prima amichevole estiva contro il Basilea, una nota decisamente stonata ha sicuramente rovinato i piani di Spalletti: l’infortunio di Ekhator. I riflettori erano puntati sulle risposte in campo dl alcuni elementi, ma l’attenzione si è bruscamente spostata sulle condizioni fisiche del giovane attaccante della Juventus. La sua partita è durata infatti appena ventinove minuti, interrotta da un problema fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Ekhator, dura solo 29 minuti l’amichevole contro il Basilea. Come sta il giocatore della Juve

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