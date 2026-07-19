Il ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina si è dimesso dopo un conflitto con il comandante delle forze armate. La decisione è arrivata in un momento di tensione tra le due figure, che avevano collaborato sui progetti di digitalizzazione militare. Mosca ha commentato la notizia favorevolmente, mentre a Kiev sono state espresse preoccupazioni sulla stabilità del settore. La sua partenza ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità e l’opinione pubblica.

Il popolare Mikhailo Fedorov, architetto della digitalizzazione della guerra e degli ultimi successi militari, lascia dopo lo scontro con il comandante Syrsky. Al suo posto il generale Khmara, per ora ad interim. Mosca esulta mentre a Kyiv si protesta in piazza: sullo sfondo le riforme militari, la lotta alla corruzione e i futuri equilibri politici dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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