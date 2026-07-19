Zelensky e il rimpasto di guerra Le proteste? Grave frattura

Il presidente valuta di rimuovere il comandante delle forze armate mentre aumentano le tensioni interne. La crisi ai vertici della difesa si è acuita dopo il rimpasto di governo e le proteste di migliaia di manifestanti a Kiev. La situazione si fa più complessa con il possibile cambio di leadership militare, in un momento di crescente instabilità politica e militare nel paese.

Roma, 18 luglio 2026 – Volodymyr Zelensky valuta di silurare il comandante in capo delle Forze armate, Oleksandr Syrskyi, mentre si aggrava la crisi ai vertici della difesa ucraina esplosa dopo il rimpasto di governo e le proteste di migliaia di persone a Kiev. Secondo il Financial Times, il leader di Kiev riunirà nel fine settimana i comandanti militari e valuterà i possibili successori di Syrskyi. Intanto la guerra torna a colpire in profondità la Russia: droni ucraini hanno centrato due centri logistici di Wildberries, con almeno otto morti e oltre 60 feriti secondo le autorità locali.?La possibile uscita di Syrskyi segnerebbe il secondo terremoto ai vertici della macchina bellica ucraina in pochi giorni, dopo la rimozione del ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Why did Zelenskyy really get rid of Fedorov | Marta Shokalo

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