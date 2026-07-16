La Verkhovna Rada ha approvato la nomina di Sergiy Koretsky come nuovo primo ministro, con 289 voti favorevoli. La proposta è arrivata dal presidente del paese.

La Verkhovna Rada ha approvato la nomina di Sergiy Koretsky come nuovo primo ministro dell’ Ucraina, proposta dal presidente Volodymyr Zelensky. Il via libera del parlamento di Kyiv è arrivato con il voto favorevole di 289 deputati. Koretsky succede alla dimissionaria Yulia Svyrydenko, che ha guidato il governo ucraino per un anno esatto (aveva assunto l’incarico il 17 luglio 2025). Koretsky non ha una carriera politica alle spalle: viene infatti dal mondo degli affari. Il suo ultimo incarico è stato quello amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz (dal 2025) e prima ancora era stato ceo di Ukrnafta. Secondo i media ucraini, Koretsky è stato scelto da Zelensky per la sua reputazione di efficace gestore delle crisi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lettera43.it - Ucraina, il rimpasto di Zelensky va avanti: Koretsky nuovo primo ministro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zelensky silura premier e ministro della Difesa, Ucraina in piazza contro il rimpasto: «Vuole solo yes men» – Foto e videoIl presidente ucraino ha rimosso il premier e il ministro della Difesa, scatenando proteste nelle piazze del paese.

Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo: via la premier SvirydenkoIl presidente ucraino ha comunicato un rimpasto di governo, annunciando la rimozione della premier in carica.

Temi più discussi: Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo e sostituisce la premier Svyrydenko; La prima ministra dell'Ucraina si dimetterà, in un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky; Fedorov, il ministro troppo popolare e il rebus di Zelensky: il rimpasto che agita Kiev; Rimpasto di governo in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso Mykhailo Fedorov dalla Difesa dopo sei mesi, aprendo un nuovo fronte nel rimpasto di governo. L’ex ministro ha rivendicato 22 risultati su droni, Starlink, appalti e sistemi Patriot. #Ucraina x.com

Zelensky licenzia il Ministro della Difesa Fedorov, approfondendo il tumulto nella leadership militare dell'Ucraina reddit

Ucraina, il rimpasto di Zelensky va avanti: Koretsky nuovo primo ministroUcraina, il rimpasto di Zelensky va avanti: Koretsky nuovo primo ministro. Proteste per la decisione di non confermare Fedorov a capo della Difesa. lettera43.it

Il capo di Naftogaz Serhiy Koretskyi nominato nuovo premier ucrainoIl parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal ... ansa.it